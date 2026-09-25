OSI Systems Aktie 721864 / US6710441055
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien verdienen können.
Am 25.09.2021 wurde die OSI Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 94.08 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hat, hat nun 1.063 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 201.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113.97 Prozent gesteigert.
OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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