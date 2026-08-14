NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

OraSure Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10.87 USD wert. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91.996 OraSure Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 369.83 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 13.08.2026 auf 4.02 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 369.83 USD entspricht einer negativen Performance von 63.02 Prozent.

Am Markt war OraSure Technologies jüngst 259.42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch