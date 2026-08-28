OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die OraSure Technologies-Anteile bei 3.29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30.395 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen OraSure Technologies-Anteile wären am 27.08.2026 112.16 USD wert, da der Schlussstand 3.69 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 12.16 Prozent vermehrt.
OraSure Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 255.83 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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