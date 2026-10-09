NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren verloren

Am 09.10.2021 wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der OraSure Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.945 OraSure Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 3.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33.94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 66.06 Prozent eingebüsst.

OraSure Technologies wurde am Markt mit 256.57 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch