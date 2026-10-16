NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit OraSure Technologies-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die OraSure Technologies-Anteile bei 7.71 USD. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129.702 OraSure Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 494.16 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 15.10.2026 auf 3.81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 50.58 Prozent vermindert.

OraSure Technologies wurde am Markt mit 256.49 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch