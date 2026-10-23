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|Profitabler OraSure Technologies-Einstieg?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OraSure Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen OraSure Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag 2.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3’472.222 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’194.44 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Anteils am 22.10.2026 auf 3.80 USD belief. Das entspricht einem Plus von 31.94 Prozent.
OraSure Technologies war somit zuletzt am Markt 265.98 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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