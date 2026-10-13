Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Oracle-Papier bei 38.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 262.950 Oracle-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 36’126.74 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 12.10.2026 auf 137.39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 261.27 Prozent zugenommen.
Der Oracle-Wert an der Börse wurde auf 427.94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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