NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 15.09.2016 wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40.86 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.474 Oracle-Papiere. Die gehaltenen Oracle-Aktien wären am 14.09.2026 3’543.56 USD wert, da der Schlussstand 144.79 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 254.36 Prozent.

Oracle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 455.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch