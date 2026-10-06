NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Oracle-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.34 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 10.948 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’559.89 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 05.10.2026 auf 142.48 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 55.99 Prozent.

Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 431.47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch