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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Open Text eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 05.11.2016 wurde das Open Text-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 40.70 CAD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CAD in die Open Text-Aktie investierten, hätten nun 245.700 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’113.02 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 04.11.2026 auf 37.09 CAD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8.87 Prozent.
Open Text wurde am Markt mit 8.73 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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