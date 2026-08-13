NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurde das Open Text-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Open Text-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40.96 CAD. Bei einem 10’000-CAD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 244.170 Open Text-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (33.36 CAD), wäre das Investment nun 8’145.53 CAD wert. Mit einer Performance von -18.54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Open Text belief sich zuletzt auf 8.09 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch