Open Text Aktie 241964 / CA6837151068
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Open Text-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 27.08.2023 wurde die Open Text-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 53.13 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.822 Open Text-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.78 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 635.80 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36.42 Prozent.
Zuletzt verbuchte Open Text einen Börsenwert von 8.14 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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