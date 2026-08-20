NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor einem Jahr verloren

Am 20.08.2025 wurde die Open Text-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44.43 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.251 Open Text-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Open Text-Aktien wären am 19.08.2026 76.23 CAD wert, da der Schlussstand 33.87 CAD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.77 Prozent verringert.

Open Text wurde am Markt mit 8.12 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch