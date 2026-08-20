Open Text Aktie 241964 / CA6837151068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Open Text-Anlage
|
20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Open Text-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 20.08.2025 wurde die Open Text-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44.43 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.251 Open Text-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Open Text-Aktien wären am 19.08.2026 76.23 CAD wert, da der Schlussstand 33.87 CAD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.77 Prozent verringert.
Open Text wurde am Markt mit 8.12 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Open Text Corp.
Analysen zu Open Text Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.