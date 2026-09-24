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Open Text Aktie 241964 / CA6837151068

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Lukratives Open Text-Investment? 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Open Text-Einstiegs gewesen.

Open Text
19.88 EUR -2.00%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit der Open Text-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Open Text-Anteile letztlich bei 48.02 CAD. Hätte ein Anleger 10’000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 208.247 Open Text-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 32.54 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’776.34 CAD wert. Die Abnahme von 10’000 CAD zu 6’776.34 CAD entspricht einer negativen Performance von 32.24 Prozent.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 7.84 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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