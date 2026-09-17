Open Text Aktie 241964 / CA6837151068
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Open Text-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Open Text-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 17.09.2025 wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Open Text-Anteile an diesem Tag 50.51 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.798 Open Text-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 32.75 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 648.39 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35.16 Prozent.
Insgesamt war Open Text zuletzt 7.98 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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