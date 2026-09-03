ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren ON Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden ON Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99.40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.060 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 72.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 727.77 USD wert. Damit wäre die Investition um 27.22 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 28.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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