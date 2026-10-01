NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 3 Jahren gekostet

Am 01.10.2023 wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 92.95 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die ON Semiconductor-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107.585 ON Semiconductor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 76.87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’270.04 USD wert. Mit einer Performance von -17.30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 29.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch