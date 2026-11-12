NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ON Semiconductor-Papier statt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11.22 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 891.266 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 65’614.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73.62 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 556.15 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 27.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch