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|Lukrative Omnicell-Investition?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Omnicell von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Omnicell-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Omnicell-Anteile an diesem Tag bei 36.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.759 Omnicell-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 32.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90.73 USD wert. Damit wäre die Investition 9.27 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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