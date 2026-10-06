NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Omnicell-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43.24 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 231.267 Omnicell-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 8’011.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.64 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 8’011.10 USD, was einer negativen Performance von 19.89 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell bezifferte sich zuletzt auf 1.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch