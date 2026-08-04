NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Omnicell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30.42 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 328.731 Omnicell-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’376.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.77 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch