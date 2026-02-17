Olympic Steel Aktie 195286 / US68162K1060
17.02.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Olympic Steel von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Olympic Steel-Aktie Investoren gebracht.
Olympic Steel-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.258 Olympic Steel-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 299.50 USD, da sich der Wert eines Olympic Steel-Anteils am 12.02.2026 auf 47.86 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 199.50 Prozent.
Olympic Steel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 537.76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
