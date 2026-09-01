NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Anteile betrug an diesem Tag 217.94 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Old Dominion Freight Line-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.885 Old Dominion Freight Line-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 199.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’175.21 USD wert. Mit einer Performance von -8.25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 41.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch