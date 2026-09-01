Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...

Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Old Dominion Freight Line-Einstieg? 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Investoren gebracht.

Old Dominion Freight Line
155.80 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Anteile betrug an diesem Tag 217.94 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Old Dominion Freight Line-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.885 Old Dominion Freight Line-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 199.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’175.21 USD wert. Mit einer Performance von -8.25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 41.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten