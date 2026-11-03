NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 03.11.2021 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Old Dominion Freight Line-Anteile an diesem Tag 174.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57.417 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 176.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’118.57 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1.19 Prozent.

Old Dominion Freight Line markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch