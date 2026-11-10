NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.706 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers auf 170.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 633.32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +533.32 Prozent.

Old Dominion Freight Line markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch