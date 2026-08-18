Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Old Dominion Freight Line-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.318 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 211.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 915.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 815.33 Prozent gesteigert.
Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 43.78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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