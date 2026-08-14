Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’377 -0.7%  SPI 20’292 -0.6%  Dow 53’716 -0.2%  DAX 26’418 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’535.7600 -0.2%  Gold 4’388 0.8%  Bitcoin 51’050 -1.0%  Dollar 1 -0.3%  Öl 87.9600 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Suche...
Plus500 Depot

O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

O Reilly Automotive-Performance im Blick 14.08.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

O Reilly Automotive
74.21 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101.50 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.852 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 912.12 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 13.08.2026 auf 92.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.79 Prozent verringert.

O Reilly Automotive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten