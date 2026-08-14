O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101.50 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.852 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 912.12 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 13.08.2026 auf 92.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.79 Prozent verringert.
O Reilly Automotive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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