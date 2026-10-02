NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18.67 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 535.504 Anteile im Besitz. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Anteile wären am 01.10.2026 45’533.90 USD wert, da der Schlussstand 85.03 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 355.34 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 69.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch