NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit O Reilly Automotive-Anteilen statt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39.46 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.534 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 222.58 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 27.08.2026 auf 87.83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 122.58 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 72.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch