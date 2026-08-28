O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit O Reilly Automotive-Anteilen statt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39.46 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.534 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 222.58 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 27.08.2026 auf 87.83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 122.58 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 72.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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