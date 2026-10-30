NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 30.10.2016 wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 17.57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.693 O Reilly Automotive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 88.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 501.35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 401.35 Prozent zugenommen.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 71.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch