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05.11.2026 10:02:01
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NOVA von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen NOVA-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden NOVA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 342.22 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 29.221 NOVA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 295.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’630.41 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.70 Prozent verringert.
NOVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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