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12.11.2026 10:02:04
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Investoren gebracht.
Die NOVA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 111.75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.895 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 340.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304.81 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 304.81 USD, was einer positiven Performance von 204.81 Prozent entspricht.
NOVA war somit zuletzt am Markt 10.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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