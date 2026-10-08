NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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08.10.2026 10:02:04
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das NOVA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NOVA-Aktie an diesem Tag 321.49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.111 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (377.77 USD), wäre die Investition nun 1’175.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17.51 Prozent.
Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 12.54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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