NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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27.08.2026 10:02:02
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NOVA-Aktien verdienen können.
Die NOVA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren NOVA-Anteile an diesem Tag 100.65 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 9.935 NOVA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 3’639.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 366.35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 263.98 Prozent vermehrt.
Am Markt war NOVA jüngst 11.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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