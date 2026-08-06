NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die NOVA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.16 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, hätte er nun 89.606 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36’055.56 USD, da sich der Wert eines NOVA-Papiers am 05.08.2026 auf 402.38 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 36’055.56 USD, was einer positiven Performance von 3’505.56 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von NOVA belief sich jüngst auf 13.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch