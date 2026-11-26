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|Lukrativer NOVA-Einstieg?
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26.11.2026 10:02:03
NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in NOVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NOVA-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12.55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 796.813 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (295.12 USD), wäre das Investment nun 235’155.38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2’251.55 Prozent vermehrt.
NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.29 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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