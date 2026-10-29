NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NOVA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12.09 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 82.713 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 27’685.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334.72 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2’668.57 Prozent.

Zuletzt verbuchte NOVA einen Börsenwert von 10.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch