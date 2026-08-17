NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Northern Trust-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Northern Trust-Anteile 126.02 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79.352 Northern Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’188.86 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Anteils am 14.08.2026 auf 191.41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51.89 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 35.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch