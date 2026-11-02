NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Northern Trust-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Northern Trust-Aktie an diesem Tag bei 72.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13.885 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Northern Trust-Anteile wären am 30.10.2026 2’348.79 USD wert, da der Schlussstand 169.16 USD betrug. Mit einer Performance von +134.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Northern Trust war somit zuletzt am Markt 30.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch