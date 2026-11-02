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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Northern Trust-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Northern Trust-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Northern Trust-Aktie an diesem Tag bei 72.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13.885 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Northern Trust-Anteile wären am 30.10.2026 2’348.79 USD wert, da der Schlussstand 169.16 USD betrug. Mit einer Performance von +134.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Northern Trust war somit zuletzt am Markt 30.69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
Analysen zu Northern Trust Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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