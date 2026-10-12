NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Northern Trust-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 124.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.018 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Northern Trust-Papiers auf 168.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’348.70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34.87 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Northern Trust eine Marktkapitalisierung von 30.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch