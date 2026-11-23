Northern Trust-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Northern Trust-Anteile an diesem Tag 124.64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.023 Anteilen. Die gehaltenen Northern Trust-Anteile wären am 20.11.2026 1’301.35 USD wert, da der Schlussstand 162.20 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.13 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Northern Trust bezifferte sich zuletzt auf 29.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch