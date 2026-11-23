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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Northern Trust-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Northern Trust-Anteile an diesem Tag 124.64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.023 Anteilen. Die gehaltenen Northern Trust-Anteile wären am 20.11.2026 1’301.35 USD wert, da der Schlussstand 162.20 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.13 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Northern Trust bezifferte sich zuletzt auf 29.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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