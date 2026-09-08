Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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|Lukrative Nortech Systems-Investition?
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Nortech Systems-Investment gewesen.
Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13.19 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 758.150 Nortech Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 11.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’877.94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.22 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 33.41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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