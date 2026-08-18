Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Nortech Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nortech Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nortech Systems-Papier bei 3.81 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’624.672 Nortech Systems-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 32’440.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 224.41 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich jüngst auf 34.59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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