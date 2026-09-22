NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nortech Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag bei 9.40 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 106.383 Nortech Systems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 11.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’212.77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.28 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Nortech Systems einen Börsenwert von 33.63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch