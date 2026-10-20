NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Nortech Systems-Papier statt. Diesen Tag beendete das Nortech Systems-Papier bei 9.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Nortech Systems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’061.571 Nortech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’414.01 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 19.10.2026 auf 9.81 USD belief. Mit einer Performance von +4.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Nortech Systems-Wert an der Börse wurde auf 29.96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch