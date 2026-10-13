Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Nortech Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag bei 3.76 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 265.957 Nortech Systems-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (11.07 USD), wäre das Investment nun 2’944.15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 194.41 Prozent gesteigert.
Nortech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32.42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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