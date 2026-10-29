NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Nordson-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98.91 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Nordson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101.102 Nordson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 326.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 32’961.28 USD wert. Damit wäre die Investition um 229.61 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Nordson eine Marktkapitalisierung von 18.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch