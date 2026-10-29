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|Rentable Nordson-Investition?
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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Nordson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Nordson-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98.91 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Nordson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101.102 Nordson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 326.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 32’961.28 USD wert. Damit wäre die Investition um 229.61 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Nordson eine Marktkapitalisierung von 18.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordson Corp.
Analysen zu Nordson Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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