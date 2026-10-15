Nordson Aktie 957336 / US6556631025
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Nordson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 222.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.449 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 147.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 328.73 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 47.68 Prozent.
Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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