NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Nordson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 222.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.449 Nordson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 147.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 328.73 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 47.68 Prozent.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch