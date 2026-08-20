Nordson Aktie 957336 / US6556631025
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Nordson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nordson-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Nordson-Anteile letztlich bei 232.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.304 Nordson-Aktien. Die gehaltenen Nordson-Papiere wären am 19.08.2026 1’333.96 USD wert, da der Schlussstand 309.92 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.40 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 16.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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