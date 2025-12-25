NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65.42 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 15.286 Nordson-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’721.64 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 24.12.2025 auf 243.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 272.16 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Nordson belief sich zuletzt auf 13.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch