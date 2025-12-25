Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9301 0.1%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 - Bitcoin 69’226 0.2%  Dollar 0.7870 -0.2%  Öl 62.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Novo Nordisk129508879Swiss Re12688156
Top News
Overthinking am Arbeitsplatz: Wie man dem Teufelskreis entkommt
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...

Nordson Aktie 957336 / US6556631025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables Nordson-Investment? 25.12.2025 16:02:22

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie gebracht.

Nordson
190.36 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordson-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65.42 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 15.286 Nordson-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’721.64 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 24.12.2025 auf 243.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 272.16 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Nordson belief sich zuletzt auf 13.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Nordson Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordson Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Apple-Aktie vor dem Durchbruch? iPhone 17 könnte alle Rekorde brechen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tom Lee sieht Bitcoin bei 250'000 US-Dollar und Ethereum bei 62'000 US-Dollar: Mega-Krypto-Prognose im Blick
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Anthropic-Aktie voraus? ChatGPT-Konkurrent bereitet sich wohl auf Mega-IPO vor
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Anleihen-Anlagestrategien: Die wesentlichen Unterschiede zwischen Rentenfonds und Anleihen-ETFs
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
19:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch
19:15 Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch
19:12 Gold & Silber auf Allzeithoch - Bitcoin ohne Bewegung
19:06 Warum sich die Ölpreise kaum vom Fleck bewegen
18:09 Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet
17:58 US-Anleihen: Gewinne - Datenarmut
07:15 Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen
17:37 BP-Aktie: BP kassiert Milliarden Dollar für Castrol-Anteile
17:50 Devisen im Blick: Euro fällt zum Dollar - das ist der Grund